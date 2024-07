Arčon: Zagotovljena sredstva za realizacijo najpomembnejših koalicijskih zavez in reformnih dejavnosti Delo Vlada je opravila razpravo o razrezu rebalansa proračuna za 2025 in proračunu za leto 2026. O izhodiščih smo že pisali, a na sejo so ministri prihajali še z različnimi pričakovanji. Kako uspešni so bili pri zagotovitvi dodatnih sredstev, se bo še pokazalo pri nadaljnji pripravi proračuna.

