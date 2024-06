Arčon kot namen prireditve Dobrodošli doma izpostavil povezovanje SiOL.net Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes v Celju nagovoril udeležence osrednjega dogodka tradicionalnega srečanja Slovencev iz zamejstva in sveta Dobrodošli doma 2024. Kot je povedal, je poudarek tega dogodka na povezovanju, saj "držimo skupaj in spoštujemo našo domovino".

