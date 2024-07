Slovenska pravljica na nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji se je končala v osmini finala. V četrtfinale so se uvrstili Portugalci, ki so bili šele po streljanju enajstmetrovk boljši od Slovenije. Junak dvoboja v Frankfurtu je bil portugalski vratar Diogo Costa, ki je ubranil kar tri zaporedne strele z bele točke slovenskih nogometašev. Po rednem delu srečanja in podaljških (v prvem podaljšku ...