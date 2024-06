Lenarški duhovnik kot navijač na tekmo Slovenije: “Povezanost, nesebičnost, darovanje svojih talentov za druge, in sprejemanje talentov drugih” Lokalec.si Marjan Pučko je duhovnik v župniji svetega Lenarta v Slovenskih goricah. Navdušen je nad športom, še posebej rad pa spremlja nogomet, ki ga je v preteklosti rad tudi igral. Pred kratkim se je kot navijač udeležil tekme med Slovenijo in Dansko na evropskem prvenstvu v Nemčiji, zapišejo na portalu Aleteia. “Navdušen sem nad vsemi športi, res pa je, da me nogomet najbolj privlači, saj sem ga rad tudi ...

