Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota je v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota organiziral ogled nogometne tekme med Slovenijo in Portugalsko na grajskem dvorišču, vendar so se zaradi slabega vremena premestili v klubske prostore. Navijači so z velikim entuziazmom in glasnim spodbujanjem podpirali našo reprezentanco, kar je prispevalo k dinamičnemu vzdušju večera. Nekaj utrinkov je v objektiv ujel Jure Kljajić.