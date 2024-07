Koalicijski partnerji so se začeli dogovarjati o vsebinskih prednostnih nalogah za naslednje obdobje. Z informacijami o tem so še skopi, ker so bili v preteklosti zaradi napovedi in obljub že pod plazom kritik, je dejal Borut Sajovic (GS). Delo za jesen bo koalicija jasneje začrtala na koalicijskem vrhu konec poletja, še pred odhodi na počitnice pa se očitno obeta še en interventni zakon zaradi č ...