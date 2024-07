(VIDEO) Han, Mesec in Sajovic zadovoljni po sestanku koalicije, teme Litijska niso odpirali topnews.si Koalicijski partnerji so z izplenom današnjega sestanka zadovoljni, po koncu so ga označili za vsebinskega. Delo za jesen bodo začrtali na koalicijskem vrhu konec poletja, še pred začetkom parlamentarnih počitnic pa se obeta interventni zakon, s katerim bo vladna koalicija poskušala reševati razmere na upravnih enotah. Vodstva koalicijskih Gibanja Svoboda, SD in Levice so na […]...

Sorodno