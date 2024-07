Pripravljeni na kopalno sezono? To so nasveti Nijz za varno kopanje Vestnik Ob toplejšem vremenu marsikdo obišče morje, jezera ali reke. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) kopanje priporočajo le tam, kjer pristojni spremljajo kakovost kopalne vode. Na seznamu kopalnih voda v Sloveniji je 48 odsekov morja, rek in jezer. Kopalce prav tako pozivajo, naj ne uživajo alkohola in prepovedanih drog.





