Čas počitnic in poletnih dopustov pomeni, da več časa preživimo na prostem. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) zato priporočajo, da se pred soncem zaščitimo z oblačili in pokrivali, umikom v senco in zaščitno kremo. Dolgotrajna izpostavljenost UV-sevanju lahko namreč vodi v resna obolenja, svarijo strokovnjaki.