Krovna pogajanja med vladno stranjo in sindikati javnega sektorja o plačnih reformi in odpravi plačnih nesorazmerij se bodo nadaljevala v sredo, so za STA potrdili na ministrstvu za javno upravo. Sindikati pričakujejo, da bodo zaprli nekatera odprta vprašanja, pogajanja pa sklenili pravočasno, da se bo 1. januarja plačni sistem lahko uveljavil.