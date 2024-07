Pogajanja z javnim sektorjem se nadaljujejo: je dogovor mogoč še to poletje? N1 Pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah v javnem sektorju se bodo v tem in prihodnjem tednu. Cilj je, da se o ključnih vprašanjih uskladijo pred poletnimi dopusti.

Sorodno











































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič

Luka Dončić