V Ljubljani moški z iglo grozil prodajalki in ukradel nekaj denarja RTV Slovenija Neznani moški je v torek okoli 18. ure vstopil v prodajalno v središču Ljubljane in zaposleni na blagajni grozil z iglo v roki ter od nje zahteval denar. Ukradel je nekaj bankovcev in peš pobegnil iz trgovine, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

