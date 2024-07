V restavraciji ukradel torbico, za njim je stekel natakar 24ur.com Na torkov večer so bili ljubljanski policisti obveščeni o poskusu kraje v eni izmed restavracij v Ljubljani. Eni od strank je namreč osumljenec ukradel torbico in peš pobegnil iz kraja dogodka, za njim pa je stekel natakar. Policisti so ga pridržali in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Ob tem vse pozivajo na previdnost.

