New York Times: Predsednik ZDA Biden razmišlja o izstopu iz predsedniške tekme N1 Ameriški predsednik Joe Biden je po poročanju New York Timesa ključnemu zavezniku dejal, da se zaveda, da morda ne bo mogel rešiti svoje kandidature, če mu v prihodnjih dneh ne bo uspelo prepričati javnosti, da je po katastrofalnem nastopu na prvi debati v Atlanti primeren za ta položaj.

