Bo Biden res odstopil od predsedniške kampanje? zurnal24.si Kot poroča Axios, se Biden zaveda težav, njegova kampanja pa namerava počakati še nekaj dni, da se odloči glede nadaljevanja. Prihaja pa sicer tudi do notranjih strankarskih spopadov in kritik na račun prve dame Jill Biden in predsednikovega sina Hunterja Bidna, ki naj bi Joeja prepričevala, naj vztraja.

Sorodno