Vreme: do dopoldneva se bo razjasnilo, a nevarnost ploh ostaja N1 V četrtek bo sprva oblačno, še bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Sorodno









Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič

Marjan Šarec