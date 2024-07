Tako kaže z vremenom v prihodnjih dneh … Lokalec.si Popoldne bo pretežno oblačno s kakšno ploho. Ponoči bo nekaj dežja, jutri pa še kakšna ploha, zapišejo na strani Agencije RS za okolje. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih bo nastalo nekaj ploh. Temperature bodo od 21 do 26, v Gornjesavski dolini okoli 18 °C. Krajevne padavine se bodo nadaljevale tudi ponoči. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 °C. Jutri ...

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Matjaž Kek

Janez Janša