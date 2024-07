Pastorko naj bi po obtožbi posilil vsaj stokrat Primorske novice Na koprskem okrožnem sodišču se je včeraj zaključil predobravnavni narok proti moškemu srednjih let, ki mu tožilstvo očita, da je več let spolno zlorabljal pastorko. Zlorabe so se začele, ko je bila stara 12 let. Obtoženi krivde ni priznal, njegov odvetnik pa je ...

