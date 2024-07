Na koprskem okrožnem sodišču se je včeraj končal predobravnavni narok proti moškemu srednjih let, ki mu tožilstvo očita, da je več let spolno zlorabljal pastorko. Zlorabe so se začele, ko je bila stara 12 let. Obtoženi krivde ni priznal, njegov odvetnik pa je predlagal prenos krajevne pristojnosti na drugo sodišče, zunaj pristojnosti koprskega višjega sodišča.