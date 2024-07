Znanstveniki hitijo z razvojem hroščev, ki bodo sledili človeškim ukazom 24ur.com Znanstvena fantastika ali uvid v bližnjo prihodnost? Znanstveniki so na hrošče pritrdili žice in z električnimi impulzi vplivali na njihovo gibanje. In kaj bi s tem pridobili? Hrošče, ki bi predvidoma lahko pod ruševinami iskali ujete pogrešane ali pa denimo pomagali pri iskanju kriminalcev in teroristov. Kaj pa temna stran te pridobitve?

Sorodno



Omenjeni teroristi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tadej Pogačar

Emilija Stojmenova Duh

Jan Oblak