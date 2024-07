Še manj ekološke hrane za otroke v vrtcih in šolah? 24ur.com Zaradi previsokih cen in premajhne ponudbe ekoloških živil ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov vlado pozivajo, naj zmanjša obvezni delež ekoloških živil v vrtcih in šolah. Da uredba, ki jo dosegajo le redki, nima smisla, se strinjajo tudi agrarni ekonomisti. A popuščanj ne bo, pravijo na kmetijskem ministrstvu, prepričani, da bi nižanje standardov pomenilo še več nekakovostne uvožene hrane....

