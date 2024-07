Nekaj pred 3. uro zjutraj so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini na Slovenski cesti, v katero so bili vpleteni trije osumljenci in oškodovanec. Od njega so zahtevali telefon, ker pa se jim je uprl, ga je eden od osumljenih podrl na tla in ga začel pretepati. Oškodovanec, ki je bil v pretepu lažje poškodovan, je roparjem nato izročil telefon in zbežal s kraja.