Trije neznanci v Ljubljani oropali in pretepli moškega 24ur.com Na Slovenski cesti v Ljubljani so nekaj pred 3. uro trije neznanci oropali moškega. Po dosedanjih podatkih so ga obstopili ter od njega zahtevali denar in mobilni telefon. Ker se je temu uprl, ga je eden od moških podrl na tla in začel pretepati. Napadeni mu je izročil mobilni telefon in s kraja zbežal, v dogodku pa je bil lažje poškodovan.

