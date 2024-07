V zadnjih dveh dneh so ljubljanski policisti obravnavali več tatvin. V eni od trgovin v Mostah sta osumljenca ukradla več izdelkov in pobegnila peš, v eni od restavracij v centru Ljubljane je osumljenec ukradel torbico in v družbi še ene osebe zbežal, v Domžalah pa je neznani storilec na domu zamotil starejšo gospo, ji iz stanovanja vzel nekaj deset evrov gotovine in pobegnil.