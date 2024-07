Pitje vode iz pipe je priročna, zdrava in trajnostna odločitev, Slovenci pa imamo srečo, da lahko pijemo kakovostno vodo iz pipe, poudarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Zato so začeli kampanjo, da bi zakonsko uredili dostop do brezplačne vode iz pipe v restavracijah in zdraviliščih. Pri tem vse pozivajo k oddaji podpisa podpore.