Bi morali v restavracijah po Sloveniji streči brezplačno vodo? SiOL.net Zveza potrošnikov Slovenije želi zakonsko urediti dostop do brezplačne vode iz pipe v restavracijah in zdraviliščih. Kot so poudarili, je pitje vode iz pipe priročna, zdrava in trajnostna odločitev, Slovenci pa imamo srečo, da lahko pijemo kakovostno vodo iz pipe.

