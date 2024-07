Na železniški postaji v Kopru izsledili moškega z domnevno ukradenimi oblačili Primorske novice Na železniški postaji v Kopru so policisti sinoči malo pred 22. uro izsledili 38-letnega moškega iz Ljubljane, ki je imel pri sebi več vrečk za pripravo osvežilne pijače in več novih oblačil, za katere ni znal pojasniti izvora. Zanje niti ni imel računa. Policisti so posumili, da predmeti izvirajo iz kaznivega dejanja, zato so mu jih zasegli, okoliščine glede izvora pa še preverjajo. Moškega bodo v primeru, da so bili predmeti ukradeni, ovadili za kaznivo dejanje tatvine.

