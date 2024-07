Tragično: 46-letni kolesar zaradi prehitre vožnje padel in nato v bolnišnici umrl Maribor24.si Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval. Iz bolnišnice so sporočili, da je zaradi hudih poškodb umrl.

