(PREJELI SMO) SD, Levica in Gibanje Svoboda nimajo namena reševati težav, povezanih z Romi in medvrstniškim nasiljem Demokracija Piše: C.R., OB Župan Občine Brežice Ivan Molan se 2. julija v Državnem zboru udeležil 11. nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki je bila sklicana na pobudo sveta staršev Osnovne šole Velika Dolina v zvezi z napadom na učenca na OŠ Velika Dolina, obravnavali pa so tudi medvrstniško nasilje in romska vprašanja. Sejo so obstruirali člani Komisije iz poslanskih skup ...

Sorodno











































Omenjeni Gibanje Svoboda

Jože Tanko

Levica

SD Najbolj brano Osebe dneva Matej Arčon

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Robert Golob

Primož Roglič