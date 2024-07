Komisija za peticije o medvrstniškem nasilju in romskih vprašanjih Dolenjski list Komisije DZ za peticije je na pobudo sveta staršev OŠ Velika Dolina obravnavala napad na enega od učencev šole, ob tem pa tudi medvrstniškem nasilju in romskih vprašanjih. A o pripravljenih sklepih zaradi obstrukcije koalicijskih članov odbora in posledične nesklepčnosti ni mogla glasovati, zato bo o njih glasovala na korespodenčni seji. preberite več »

