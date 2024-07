7. Delovno omizje GO! 2025 Skupnega odbora Slovenija – Furlanija-Julijska krajina Vlada RS V Ljubljani je danes potekalo 7. Delovno omizje GO! 2025 Skupnega odbora Slovenija – Furlanija-Julijska krajina. Zasedanje sta vodila sopredsedujoča delovemu omizju, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo mag. Marko Rusjan in državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.

