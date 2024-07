Na delovnem omizju v središču organizacija dogodkov EPK RTV Slovenija Muzej za arhitekturo in oblikovanje je gostil 7. delovno omizje GO! 2025 skupnega odbora Slovenija-Furlanija-Julijska krajina. Posvetili so se vprašanjem organizacije dogodkov evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici, mobilnosti in promocije.

Sorodno