Slovaška poskus atentata na Fica obravnava kot teroristično dejanje Dnevnik Slovaške oblasti so poskus atentata na premierja Roberta Fica prekvalificirale, preiskujejo ga kot teroristični napad in ne kot poskus umora. Obtožbe zoper domnevnega napadalca, ki je sredi maja streljal na premierja, so se prvotno nanašale na

Sorodno