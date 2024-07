To pa je povsem drugačen obraz! Slovenija je odpihnila Novo Zelandijo, na koncu pa malo zmanjkalo do ... Ekipa Slovenska košarkarska reprezentanca ostaja v igri za olimpijske igre. Na kvalifikacijskem turnirju v Pireju je premagala Novo Zelandijo s 104:78 (27:9, 46:39, 77:57) in se bo v soboto v polfinalu pomerila z gostitelji Grki.



