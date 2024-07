(VIDEO) Kje je Matjaž Kek, da to vidi? Janez Janša pokazal. kako se izvajajo enajstmetrovke ter navdušil Mojco Škrinjar topnews.si Metem, ko je politično dogajanje to poletje v drugem planu v prvem planu pa šport in smo komaj zajeli sapo po vrniti nogometne reprezentance iz Nemčije pa so za dih jemajoče predstave poskrbeli košarkarji. Slovenski košarkarji so namreč včeraj s prepričljivo zmago proti Novi Zelandiji popravili bled vtis s prve tekme proti Hrvaški, polfinale […]...

Sorodno