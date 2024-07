Novak Đoković in Iga Swiatek prek druge ovire v Wimbledonu Ekipa Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je uvrstil v tretji krog turnirja za grand slam v Wimbledonu. Poleg sedemkratnega zmagovalec turnirja v All England Clubu je napredovala tudi prva igralka na svetu in prva nosilka turnirja z nagradnim skladom 52,3 milijona evrov - Poljakinja Iga Swiatek.



