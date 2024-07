Wolt in Glovo prejela globo Lokalec.si Dostavni podjetji Wolt in Glovo sta prejeli globo informacijske pooblaščenke zaradi nezakonitih identifikacijskih številk, ki so jih morali dostavljalci nositi kot rezultat dogovora z ljubljansko občino, danes poroča časnik Dnevnik. Informacijska pooblaščenka je ugotovila kršitev zakona o varovanju osebnih podatkov. Glovo, ki se je vmes umaknil s slovenskega trga, je prejel globo v višini 3250 evr ...

