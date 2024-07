Wolt in Glovo prejela globo zaradi oštevilčenja dostavljalcev Primorske novice Dostavni podjetji Wolt in Glovo sta prejeli globo informacijske pooblaščenke zaradi nezakonitih identifikacijskih številk, ki so jih morali dostavljalci nositi kot rezultat dogovora z ljubljansko občino, danes poroča časnik Dnevnik. Informacijska pooblaščenka je ugotovila kršitev zakona o varovanju osebnih podatkov.

