Britanski laburisti zmagali z absolutno večino – Golob čestital novemu britanskemu premierju Starmerju topnews.si Britanski laburisti so tudi po začasnih uradnih izidih na parlamentarnih volitvah prepričljivo zmagali in bodo v 650-članskem parlamentu zasedli vsaj 412 sedežev. Njihov vodja Keir Starmer je postal novi premier, medtem se konservativci s predvidoma 121 poslanci po 14 letih poslavljajo z oblasti. Uradni izidi, ki kapljajo iz posameznih volilnih enot, so v veliki meri […]...

Sorodno









































Najbolj brano Osebe dneva Frančišek Verk

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič