Keir Starmer postal novi britanski premier in obljubil spremembe Primorske novice Vodja laburistov Keir Starmer je po prepričljivi zmagi na parlamentarnih volitvah danes postal novi britanski premier in od kralja sprejel vabilo, da sestavi novo vlado. V nagovoru pred svojo novo rezidenco na Downing Street 10 je obljubil, da bodo vlada prenove, ki se bo nemudoma lotila sprememb in služila vsem državljanom.

