Mladim slovenskim slalomistom komplet kolajn na Slovaškem Sportal Prvi dan končnih odločitev v posamični konkurenci svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v slovaškem Liptovskem Mikulašu je slovenski ekipi prinesel veliko veselja. Za komplet kolajn so poskrbeli Žiga Lin Hočevar, Eva Alina Hočevar in Lan Tominc.

