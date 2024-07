Predzadnji dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Liptovskem Mikulašu je znova donela Zdravljica. In znova v čast Žigi Linu Hočevarju. Slalomist, ki je ob koncu junija dopolnil 17 let, je tokrat znova pometel s konkurenco in postal svetovni mladinski prvak v kajaku.



