Orbanu se pridružujejo tudi španski in nizozemski skrajni desničarji N1 Španska ultrakonservativna stranka Vox je danes sporočila, da zapušča skupino Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) v Evropskem parlamentu in se pridružuje novemu evropskemu zavezništvu madžarskega premierja Viktorja Orbana Domoljubi za Evropo. Kasneje je pridružitev Orbanovemu zavezništvu naznanila tudi nizozemska Stranka za svobodo (PVV).

