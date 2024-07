Francozi so proti Portugalcem v četrtfinalu dosegli isti rezultat kot poprej Slovenci (0-0). Odločitev je zato zopet padla po streljanju najstrožjih kazni, kjer pa so Francozi zablesteli in zadeli vse strele, pri Portugalcih pa je osmoljenec Joao Felix zadel vratnico, kar je bilo dovolj za tesno zmago Francije.