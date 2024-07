Francija ni ponovila napake Slovenije in po enajstmetrovkah premagala Portugalsko Dnevnik Reprezentanca Francije je drugi polfinalist nogometnega evropskega prvenstva v Nemčiji. V drugem četrtfinalu so Francozi v Hamburgu po streljanju enajstmetrovk premagali Portugalsko s 5:3 (0:0, 0:0). V prvem četrtfinalu so Španci po podaljšku z 2:1...

Sorodno