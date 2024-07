Pred polfinalom: Francozi v medsebojnih obračunih uspešnejši od Špancev 24ur.com Španija in Francija sta si z zmago zagotovili mesto v polfinalu evropskega prvenstva v nogometu v Nemčiji, kar je prineslo val razočaranja za domače navijače po tesnem porazu Nemčije proti Španiji z 1:2 v podaljšku. Portugalci so prav tako prepričani, da so bili boljši v dvoboju s Francijo, vendar so kljub temu izgubili po dramatičnem streljanju enajstmetrovk (3:5).

