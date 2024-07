Kobarid je znan kraj, tam se je začel konec morije na Soški fronti, o kateri pričajo številni pomniki. Sto let kasneje mu je Ana Roš Stojan pomagala natakniti novo avreolo in ga postavila še na druge zemljevide sveta, na katerih so označeni prostori visoke ustvarjalnosti in ki kažejo pot v svetlejšo prihodnost.