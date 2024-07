Policisti iščejo očividce prometne nesreče, ki se je 27. junija okoli 15. ure zgodila v križišču Šmartinske in Kajuhove ceste v Ljubljani. V nesreči sta bila udeležena voznika Volkswagnovih vozil caddy in polo, ena izmed prič pa je voznikoma po nesreči tudi nudila pomoč, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.