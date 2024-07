V Kolpi našli truplo SiOL.net V reki Kolpi pri naselju Žuniči v občini Črnomelj so mimoidoči okoli 15.30 opazili truplo. Do brežine, kjer so ga prevzele pristojne službe, so ga prepeljali črnomaljski gasilci.

