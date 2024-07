Letalska policijska enota je samo danes z dežurno GRZS ekipo za reševanje v gorah do 18. ure posredovala v kar petih reševanjih, ki so si sledila eno za drugim. Lani v istem obdobju (od 1. junija do danes) je bilo takih helikopterskih reševanj 38, letos jih je že 42. Po dveh reševanjih včeraj (Kredarica in Storžič), je danes zjutraj policijska posadka z GRZS ekipo najprej reševala v ...